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Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

12.07.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Duran Otcu (24) idaresindeki 06 ZDB 89 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa D-100 kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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