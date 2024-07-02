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Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı

AA AA
02.07.2024 09:58
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Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen 17 adrese operasyon planlandı.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, öncesinde operasyona katılacak polislere başarı dileyerek, can güvenliklerine dikkat etmelerini istedi.

Ardından 130 polisin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 16 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Tokat uyuşturucu narkotik

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