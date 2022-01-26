Tokat'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele iki gün izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışı beklendiği belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin, 27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

