Tokat'ta eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Osmangazi Mahallesi Bilge Sokak'ta, Ahmet Göktaş (40), 5 yıl önce boşandığı eski eşi, 3 çocuk annesi Ebru Güneş (33) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Göktaş, kavgaya dönüşen olayda yanındaki tabancayla Güneş'i başından vurdu.

Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Göktaş, aynı silahla intihar etti.

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Cenazeler, Turhal Belediyesine ait cenaze aracıyla Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Göktaş'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

