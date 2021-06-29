Tokat'ta ihracatın kooperatif aracılığıyla yapılmasıyla kirazdan elde edilen gelir artacak

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, "4 köyü bir araya getirip kooperatif kurdurduk. Burada kirazın ihracata uygun hale getirilmesi ile alakalı paketleme ve kalibrasyon tesisi kurduk. İnşallah seneye o tesisten Tokat'tan direkt ihracat yapacağız." dedi.

İl genelinde yetiştirilen "Ziraat 0900" başta olmak üzere "Napolyon", "Lambert", "Vink" ve "Stella" gibi kiraz türlerinin yaklaşık yüzde 60'ı yurt dışına gönderiliyor.

Tokat kirazının Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda ve İtalya'nın ardından Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracı için de çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Kemalpaşa, Akyamaç, Kömeç ve Emirseyit köylerinin ortaklığında kurulan S.S. Tokat Kiraz ve Meyve Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile il dışından yapılan kiraz ihracatının kentten gerçekleştirilmesi, böylece kentin elde ettiği gelirin artması hedefleniyor.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, AA muhabirine, Tokat için asma yaprağı ve kirazın önemli ürünler olduğunu söyledi.

Kentte bir süre önce başlayan kiraz hasadının sürdüğünü belirten Çelik, "Kirazımıza yurt içi ve dışından talepler var. Bizi arayan arkadaşlarımızın tamamı, özellikle Tokat'ın kirazını tatmak istiyor. Yoğun şekilde Türkiye'nin her yerinden talep alıyoruz. Türkiye'de Tokat kirazının tadı ve kalitesinin bilinmesiyle ihracatta da önümüz açıldı." ifadelerini kullandı.

- "Kiraz, Tokat'ın yükselen değeri"

Tokat'tan ihracatın artması, yeni pazarlar bulunması amacıyla ihracatçı firmalarla görüşmeler yaptıklarını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Orta Doğu'dakiler ve Çin gibi ülkelerle ihraççı firmalarımızın görüşmeleri oldu. Firmalar yoğun talepte bulunuyor. Önümüzdeki sene kirazımızı başka şehirdeki ihraççı firmalar üzerinden değil, sağ olsun, Sayın Valimizin destekleriyle proje yapıyoruz, 4 köyü bir araya getirip kooperatif kurdurduk. Burada kirazın ihracata uygun hale getirilmesi ile alakalı paketleme ve kalibrasyon tesisi kurduk. İnşallah seneye o tesisten Tokat'tan direkt ihracat yapacağız. Kiraz, Tokat'ın yükselen değeri. Tokat ekonomisi için önemi her geçen gün biraz daha artıyor."

Bu yıl sosyal medyada da kirazla ilgili tanıtım yaptıklarını anlatan Çelik, "Önümüzdeki dönemlerde Tokat kirazı ile ilgili hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi pazarın olacağını düşünüyorum. Şu anki kiraz üretimimiz 20 bin ton civarında. 10 bin dönümlük alanda kiraz yetiştiriciliği yapılıyor. Yapılan çalışmalarla önümüzdeki 2-3 yıl içinde kiraz üretimini 40 ila 50 bin tona çıkaracağız." dedi.

Kemalpaşa köyünde 40 yıldır kiraz üretimi yapan Cemal Doğru da Ziraat 0900 türü kirazın hasadına devam ettiklerini belirterek, "Doludan dolayı yüzde 30'luk kaybımız var. Kiraz toplama işinde işçilikte fazla zorlanmıyoruz ama kalifiyeli eleman yok." diye konuştu.

