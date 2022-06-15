Tokat'ta izinsiz pitbull besleyen kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde izinsiz pitbull besleyen kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

İlçede bir kişinin pitbull cinsi bir köpek beslediği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Niksar İlçe Jandarma ve Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından söz konusu kişinin evinde inceleme yapıldı.

İncelemede, yasaklı ırk köpeği izinsiz beslediği gerekçesiyle bu kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Köpek ise Niksar Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

