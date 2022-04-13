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Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

13.04.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamlıbel Geçidi'nin kardan kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışması yapıldı

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nin ulaşıma kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Yeşilyurt ilçesinde de gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri ilçede kar küreme çalışması yaptı.

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kar yağışı Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 13 Nisan Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
05:52
Öğle
12:39
İkindi
16:20
Akşam
19:17
Yatsı
20:40
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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