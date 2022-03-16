Tokat'ta karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta aynı aileden 3 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Topçam Mahallesi Akşemsettin 2. Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Mehmet (47) ve Elmas (48) Çiçek çifti ile oğulları Metin Mert Çiçek (23), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, aile üyelerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Durumu ağır olan Elmas Çiçek, buradaki müdahalenin ardından Kayseri'ye sevk edildi.
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