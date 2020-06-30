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Tokat’ta kayalıklarda mahsur kalan kuzu (AFAD) ekiplerince kurtarıldı

TOKAT HABERLERİ  | 30.06.2020 20:04 | Son Güncelleme

Tokat’ta kayalıklarda mahsur kalan kuzu Tokat Arama kurtarma Dağcılık ekiplerince kurtarıldı.Tokat’a bağlı Küçükbağlar köyünde meydana gelen olayda hayvanlarını otlatan Sadık Pekel, kayalıklarda mahsur kalan kuzusu için AFAD ekiplerinden yardım istedi.Şelale şeklinde ve yüksekliği 25 metreyi bulan yerde mahsur kalan kuzu için Tokat Arama kurtarma Dağcılık ekibi olay yerine giderek kuzuyu bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.Pekel, kuzusu için seferber olan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Tokat’ta kayalıklarda mahsur kalan kuzu Tokat Arama kurtarma Dağcılık ekiplerince kurtarıldı.
Tokat’a bağlı Küçükbağlar köyünde meydana gelen olayda hayvanlarını otlatan Sadık Pekel, kayalıklarda mahsur kalan kuzusu için AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Şelale şeklinde ve yüksekliği 25 metreyi bulan yerde mahsur kalan kuzu için Tokat Arama kurtarma Dağcılık ekibi olay yerine giderek kuzuyu bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Pekel, kuzusu için seferber olan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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Turhal
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