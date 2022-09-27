YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

27.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki kişi, jandarmanın iz takip köpeği "Talan" tarafından bulundu.

Bilgili köyünde, dün evinden hayvan otlatmak için çıkan H.Ö. (83), akşam olmasına rağmen dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

AFAD ekipleri ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 15 personelle arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında dron ve iz takip köpeği "Talan" da kullanıldı.

Yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan", köye 3 kilometre uzaklıkta Çakmak mevkisinde ormanlık alanda buldu.

H.Ö, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sezar'ın Kalesi"ndeki antik tiyatronun seyirci basamakları gün yüzüne çıkarılıyor"Sezar'ın Kalesi"ndeki antik tiyatronun seyirci basamakları gün yüzüne çıkarılıyor
Kocaeli'ndeki iş kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandıKocaeli'ndeki iş kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıBartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tokat Niksar kayıp arama

Tokat Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:21
Öğle
12:29
İkindi
15:49
Akşam
18:28
Yatsı
19:46
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Sert rakiplere karşı savaşmaya hazır mısınız?

Sert rakiplere karşı savaşmaya hazır mısınız?

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.