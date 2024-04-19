YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat’ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Tokat’ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

İHA İHA
19.04.2024 07:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta meydana gelen depremlerin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.

Tokat’ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Dron ile havadan görüntülenen merkez üssünde hasarın boyutu gözler önüne serildi.

Tokat’ta önceki gün meydana gelen 5,6’lık depremin ardından gün ağarınca hasarın boyutu netlik kazandı. Depremin merkez üssü olan Sulusaray ilçesi dron ile havadan görüntülendi. Dron’un çektiği görüntülerde, depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleri ile açıldığı görüldü. Ekipler, hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor.

Depremin etkisiyle oluşan hasarın tam boyutu ve zarar görenlerin durumuyla ilgili detaylı bilgilendirme yetkililer tarafından gün içerisinde yapması bekleniyor.

Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu. Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum" dedi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralıAksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı
İzmir’deki silahlı kavgada yaralanan adam hayatını kaybettiİzmir’deki silahlı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti
Çizgi kitap kahramanı "Şakrak" Erzincan’da çocuklarla buluştuÇizgi kitap kahramanı "Şakrak" Erzincan’da çocuklarla buluştu
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:42
Öğle
12:38
İkindi
16:22
Akşam
19:23
Yatsı
20:49
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.