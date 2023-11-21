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Tokat'ta mera husumeti nedeniyle tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21.11.2023 08:25 | Son Güncelleme:
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Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli oldukları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Tokat'ta mera husumeti nedeniyle tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Üzümören beldesinde Furkan G. (23), hayvan otlatma alanı nedeniyle husumetli olduğu Enes (38) ve Şaban Y. (35) kardeşleri beldenin farklı iki noktasında av tüfeğiyle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kardeşler, Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Şaban Y, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, beldede ve Pazar Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay sonrası kaçan Furkan G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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