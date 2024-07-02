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Tokat’ta nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 130 polis memuru görev aldı

İHA İHA
02.07.2024 10:16
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Tokat’ta 17 farklı adreste gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon, saat 06.00’da kent merkezindeki önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Özel Harekât Polislerinin de destek verdiği operasyonda 17 adreste arama yapıldı. Nefes kesen operasyona 130 polis katıldı. Operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı Tokat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Tokat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Express


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