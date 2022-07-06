Tokat'ta ormanlara girişlere kısıtlama getirildi

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 30 Eylül'e kadar tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik, gezinti ve kamp yapmak ile motorlu taşıt kullanmanın yasaklandığını bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ormanlık alanların kullanımı ve olası orman yangınlarına ilişkin yeni önlemler alındığını belirtti.

Havaların aşırı derecede ısınmasıyla ormanlık bölgelerle tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin arttığına dikkati çeken Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun şekilde ateşli piknik yapmaları, ayrıca anız ve bahçe artıklarını yakmaları, hava sıcaklığının yükseldiği ve kuru ot/çalılık miktarlarının fazla olduğu bu günlerde orman yangınlarında artışa neden olmakta. İl genelindeki ormanlar, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde piknik amaçlı kullanıldığından yangın riski altında bulunmaktadır."

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından yapılan toplantıda bir dizi karar alındığını aktaran Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"30 Eylül'e kadar yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaklanmıştır. İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarını toplanarak yakılması da yasaklanmıştır. Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31 Ekim'e kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00'dan sonra, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecektir."

