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Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

13.07.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kenan Polat idaresindeki 60 EC 690 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolunun 35. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Merve Nur Bolat, Tayfun Bolat ve Süleyman Şahin yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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