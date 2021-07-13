Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kenan Polat idaresindeki 60 EC 690 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolunun 35. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Merve Nur Bolat, Tayfun Bolat ve Süleyman Şahin yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



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