Tokat'ta otomobil şarampole düştü, 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Pazar ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

E.K. (41) idaresindeki 34 BND 583 plakalı otomobil, Pazar - Zile kara yolu Çayıraltı köyü yakınlarında karşı şeride geçerek şarampole düştü.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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