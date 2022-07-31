Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Murat Küçükcirit idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Zöhre Tokaç'a (61) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.



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