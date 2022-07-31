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Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

31.07.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Murat Küçükcirit idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Zöhre Tokaç'a (61) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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