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Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

15.09.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Vedat K. idaresindeki 34 LU 2113 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda akaryakıt istasyonundan çıkan Nuğman Akbulut'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Motosikletten düşen Akbulut'a, aynı yönde seyreden Yunus C. yönetimindeki 34 EZB 097 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akbulut, buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Erbaa motosiklet kaza

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