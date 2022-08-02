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Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

02.08.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Tokat'ta silahlı saldırıya uğraşan kişi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde F.G., Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve yanındaki E.D.'ye tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan E.D. ise Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli F.G'nin, Ahmet Batuhan Yıldız'ın eski nişanlısı olduğu iddia edildi.

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