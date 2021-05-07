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Tokat'ta site bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

07.05.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta site bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ta 5 metre yükseklikten site bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaşıkçı Bağları Mahallesi'nde Yasir Güneş yönetimindeki 60 AU 443 plakalı otomobil yaklaşık 5 metrelik yükseklikten site bahçesine düşerek devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Mustafa Nalcıoğlu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Site bahçesinde oturan Batuhan Çevirgen, AA muhabirine, iftardan sonra kardeşi ile sitenin bahçesinde bulundukları sırada bir ses duyduklarını anlatara, "Birden fren sesi geldi. Fren sesi ile beraber patır kütür araba buradan düştü. Dibimize düştü. Çok kötü bir hissiyat vardı. Araç bir metre yanımıza düştü. Bu yol sıkıntılı bir yol. Dik olduğu için sorun yaşıyoruz. Allah'tan bahçede çocuk yoktu. Çok şükür bir şekilde kurtardık. " dedi.

Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil kaza yerinden çekici ile kaldırıldı.

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