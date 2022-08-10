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Tokat'ta sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

10.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta sulama kanalına düşen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

S.A'nın (52) kullandığı 34 UV 9836 plakalı hafif ticari araç, Zile Turhal kara yolu Ede köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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