Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerde 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 210 sikke ele geçirdi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.



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