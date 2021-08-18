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Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

18.08.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerde 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 210 sikke ele geçirdi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

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