Tokat'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Hasan İnanır'ın kullandığı 60 BM 815 plakalı otomobil, Dedeli köyü yakınlarında yaklaşık 40 metrelik uçuruma devrildi.

Aracından kendi imkanlarıyla çıkan İnanır, sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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