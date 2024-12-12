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Tokat'ta uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

AA AA
12.12.2024 09:35
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Okan M. (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Alptekin Sokak yakınında yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Otomobilin uçuruma düştüğü esnada araçta bulunan sürücü ile Nur G. (29) kendilerini dışarı attı.

Otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken Nur G. yakınlardaki siteye giderek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve ekipleri, otomobilin yakınında bulunan Okan M'yi yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

Yaralılar, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tokat Erbaa uçurum kaza

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