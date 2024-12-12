Tokat'ta uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

Okan M. (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Alptekin Sokak yakınında yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Otomobilin uçuruma düştüğü esnada araçta bulunan sürücü ile Nur G. (29) kendilerini dışarı attı.
Otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken Nur G. yakınlardaki siteye giderek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve ekipleri, otomobilin yakınında bulunan Okan M'yi yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı.
Yaralılar, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.