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Tokat'ta üretilen atkı, bere ve eşofmanlar depremzedelere ulaştırılıyor

24.02.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde depremzedeler için atkı, bere ve eşofman takımı üretiliyor.

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) bir usta öğretici ile 8 kursiyer tarafından depremzedelere gönderilmek üzere atkı, bere ve eşofman takımları hazırlanmaya başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, AA muhabirine, Türkiye'nin 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadığını söyledi.

Yeşilyurt HEM olarak depremzedeler için bugüne kadar 500 atkı, 500 bere, 100 takım eşofman ve 100 battaniye üretip bölgeye gönderdiklerini belirten Aymak, "Merkezimizde üretimimiz devam ediyor. İhtiyaç olması durumunda ne gerekiyorsa yapacağız. Milletimizle beraber hassasiyet gösteriyoruz. Burada çalışan kursiyerlerimize ve usta öğreticimize teşekkür ediyorum." dedi.

Usta öğretici Semra Çiftçi de depremzedeler için hemen harekete geçtiklerini dile getirerek, "Sağ olsun, kursiyerlerimiz bizi hiç bırakmadı. Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Onlar da anında geldi, işin başındaydılar." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden Nuran Kara ise depremin ilk günü depremzedeler için üretime başladıklarını vurgulayarak, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

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Tokat Yeşilyurt

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