Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İlçedeki 5 adrese operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapan ve satan 7 kişiyi yakaladı.

Operasyonda 5,24 gram eroin, 65 gram kubar esrar, 1174 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap ve 87 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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