YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

17.08.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İlçedeki 5 adrese operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapan ve satan 7 kişiyi yakaladı.

Operasyonda 5,24 gram eroin, 65 gram kubar esrar, 1174 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap ve 87 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"
Bahşiş almak isterken sünnet çocuğunu öldürüyorlardı! Bahşiş almak isterken sünnet çocuğunu öldürüyorlardı!
Tokat'ta otomobil köprü korkuluğuna çarptı: 2 yaralıTokat'ta otomobil köprü korkuluğuna çarptı: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:40
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:36
Yatsı
21:04

Tokat Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Nefes Eczanesi
Merkez
Tokat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Erbaa
Bahardalı Eczanesi
Niksar
Murat Eczanesi
Turhal
Ahsen Eczanesi
Zile
Kılıç Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.