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Tokat'ta yakıt tankeri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

TOKAT HABERLERİ  | 14.06.2020 18:16 | Son Güncelleme

Tokat'ta yakıt tankeri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yakıt tankeri ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde Zeki Fidan (61) idaresindeki 58 BE 302 plakalı yakıt tankeri ile Cem Kızılarslan (18) yönetimindeki 60 AAG 724 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Öznur Kızılarslan (39), Yüksel Fidan (51), Bahadır Fidan (18) ve Sümeyye İrem Fidan (18) yaralandı.

Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cem Kızılarslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Merkez
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Merkez
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Erbaa
Hayat Eczanesi
Niksar
Merkez Eczanesi
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