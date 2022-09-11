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Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü

11.09.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü

Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangına müdahale eden kişi, köyüne dönerken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Salih Kılıçaslan (72) ile eşi Güleser Kılıçaslan (70), Saraykışla köyü yaylasında çıkan orman yangınının söndürülmesine destek vermek için bölgeye gitti. Çift, yangının kontrol altına alınmasının ardından 60 DH 345 plakalı traktör ile köylerine dönmek için yola çıktı.

Kılıçaslan'ın kullandığı traktör, Alıcık Mezrası mevkisinde yoldan çıktı.

Kazada yaralanan çift, Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salih Kılıçaslan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güleser Kılıçaslan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü

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