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Tokat'ta yeni doğan bebekler adına fidan dikilecek

26.10.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yeni doğan bebekler adına fidan dikilecek

Tokat Valiliği koordinesinde İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Her Doğan Çocuğun Bir Dikili Ağacı Olsun" projesinin tanıtımı yapıldı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü önünde düzenlenen törende İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ali Dağlıoğlu, proje hakkında bilgi verdi.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, Tokat'ta ağaçlandırma adına güzel işler yapıldığını dile getirerek, "10 milyon meyve fidanı projemiz devam ediyor. Aralık ayı itibarıyla fidanlarımız Tokat'ımızın kıymetli topraklarıyla buluşacak. Sadece meyve ağaçları değil, yaban hayatını güçlendirmek için alıcından hünnabına kadar fidan da yetiştiriyoruz. Ayrıca 1 milyon cevizi de toprakla buluşturacağız." dedi.

Projenin ağaç dikme bilincini geliştiren bir proje olduğuna dikkati çeken Balcı, "Tokat'ta her doğan çocuk adına fidan dikilecek. Cüzdan çıkarmaya gelen ailelere belge veriyoruz. Bu belgeyi orman teşkilatına verecek. Onlar da fidan dikecek. Her doğanın kendi adına dikili ağacı olmuş olacak. Hem yeni doğan çocukların ailelerinin daha bilinçlenmesine hem de onların dikili bir ağacı olmasına katkı sağlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa Tokat Orman işletme Müdürü Erhan Çotur ve vatandaşlar da katıldı.

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