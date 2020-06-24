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Tokat’taki otopark cinayetine 1 tutuklama

TOKAT HABERLERİ  | 24.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir otoparkta cinayetle sonuçlanan kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 1’si sevk ediliği adli makamlarca tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Hükümet Caddesinde yaklaşık 4 gün önce gece saatlerinde özel bir otoparkta kavga yaşandı.

Tokat’taki otopark cinayetine 1 tutuklama

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir otoparkta cinayetle sonuçlanan kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 1’si sevk ediliği adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Hükümet Caddesinde yaklaşık 4 gün önce gece saatlerinde özel bir otoparkta kavga yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabanca ile vurularak ağır yaralanan Tuncay S. (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet olayının zanlısı otopark işletmecisi A.E (43) ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan A.E’nin tedavisi Erbaa Devlet Hastanesinde devam ederken, diğer 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. V.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cinayet olayının şüphelisi A.E.’nin polise ifade vermediği, cumhuriyet savcısına ifade vereceği öğrenildi.

Tokat’taki otopark cinayetine 1 tutuklama

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Cihan Eczanesi
Merkez
Gökdere Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Erbaa
Sağlık Eczanesi
Niksar
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Turhal
Aşıkoğlu Eczanesi
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