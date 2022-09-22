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Tokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

22.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'taki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Tokat'ta bir kişinin öldüğü akrabalar arasındaki silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Beşören köyü Karaca Yaylası'ndaki kavgada yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Sinan N, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sinan N'nin cenazesi, Behzat Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merkeze bağlı Beşören köyü Karaca Yaylası'nda 18 Eylül'de A.N, C.N, Y.N. ve T.N. ile husumetli oldukları akrabaları D.N. ve E.N. arasında çıkan kavgada orada bulunan Sinan N, Munise N. ve Ş.N. av tüfeğiyle başlarından, E.N. bacağından yaralamıştı. Yaralılardan Munise N, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden C.N. ile oğulları T.N. ve Y.N. tutuklanmış, A.N. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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Tokat cenaze silahlı kavga

Tokat Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

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