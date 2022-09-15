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Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

15.09.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ağustos ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Görüntülerde, Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar yer aldı.

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trafik kazası Tokat kgys

Tokat Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:08
Öğle
12:34
İkindi
16:04
Akşam
18:50
Yatsı
20:09
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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