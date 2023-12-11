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  4. Tokat'taki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

Tokat'taki trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

11.12.2023 14:00 | Son Güncelleme:
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Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüste hayatını kaybeden 5 kişi, memleketleri Sivas'ta son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada hayatını kaybedenlerden Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40) ve Ali Karakuş'un (33) cenazeleri Ay Yıldız Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda, Arif Karamemiş'in (42) naaşı ise Yıldızeli Kemankeş Kara Mustafa Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Ay Yıldız Camisi'ndeki cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ile Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş ve vatandaşlar katıldı.

Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde, Tokat istikametine seyreden Ahmet Özkul'un (29) kullandığı 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden K.D. (63) idaresindeki 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarpmış, kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa Enes Yiğit, Kürşat Şahin, Arif Karamemiş ve Ali Karakuş hayatını kaybetmişti.

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trafik kazası Sivas Tokat cenaze töreni

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