Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Erbaa, Pazar, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada il merkezi, Erbaa, Pazar, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Bu çerçevede çalışma başlatan polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 440, 43 gram esrar, 227, 46 gram bonzai, 194 uyuşturucu hap, 7,56 gram metamfetamin, 7,07 gram toz ecstacy, 2, 08 gram eroin, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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