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Tokat'tan Avrupa ülkelerine pelet ihracatı

AA AA
19.01.2024 12:08 | Son Güncelleme:
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Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada üretilen pelet (orman atıklarının işlemden geçirilip sıkıştırılması sonucu elde edilen yakıt çeşidi), Avrupa ülkelerine satılıyor.

Turhal Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 yıl önce kurulan fabrikada, Orman Genel Müdürlüğünden alınan çam kütükleri belirli işlemlerden geçirildikten sonra pelete dönüştürülüyor.

Fabrikada üretilen pelet, iç piyasanın yanı sıra yurt dışından da talep ediliyor. Fabrikada üretilen peletin yaklaşık üçte ikisi son 3 yıldır ihraç ediliyor.

Fabrika müdürü Atilla Hasdemir, AA muhabirine, fabrikalarında çam pelet ürettiklerini söyledi.

4 yıldır yurt dışına da satış yaptıklarını dile getiren Hasdemir, başta Hollanda, Romanya ve Çekya olmak üzere 7 Avrupa ülkesine ürün gönderdiklerini ifade etti.

Son dönemde pelet ürünlerine yurt dışından talebin arttığını belirten Hasdemir, "Fabrikamızın 600 ton aylık pelet üretim kapasitesi bulunuyor. Ayda ortalama 400 ton pelet ihracatı yapıyoruz. 200 tonunu ise yurt içine satıyoruz. Turhal ekonomisine ayda 15 ila 20 milyon lira katkıda bulunuyoruz." dedi.

Fabrikalarında 20 kişinin çalıştığını söyleyen Hasdemir, bölge ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Turhal pelet

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