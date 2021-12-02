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Henüz denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz! Tadı damağınızda kalacak Tokat yöresinin meşhur hira tatlısı tarifi

02.12.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hira tatlısı, Anadolu mutfağının zengin lezzet duraklarından biri olan Tokat ile özdeşleşmiş durumda. Çatalı değdirdiğiniz andan itibaren yumuşacık kıvamını hissettiren bu enfes tatlıyı hem pratik hem bütçe dostu bir tarifle hazırlamak mümkün. Haydi, her evde bulunan malzemeleri bir araya getirerek eşsiz bir yöresel deneyim için kolları sıvayın. İşte, Tokat yöresinin şerbet yapma yöntemi bile farklı olan hira tatlısı...

Henüz denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz! Tadı damağınızda kalacak Tokat yöresinin meşhur hira tatlısı tarifi

Sıkı durun, ''Bu zamana kadar neden denemedim?'' diyeceğiniz bir lezzet ile karşı karşıyasınız! Tokatlı ailelerin bayram menüsünün vazgeçilmezi hira tatlısını denemeye ne dersiniz? İrmikli tatlı sevenlerin oldukça beğeneceği bu lezzeti pratik yapımı ve kolay bulunan malzemeleri ile canınızın istediği her an hazırlayabilirsiniz. Sunum yapmaktan ve farklı tarifleri uygulamaktan hoşlanıyorsanız hira tatlısını dondurma, kaymak ya da isteğinize göre farklı bir seçenekle servis edebilirsiniz. Yapımı kolay ve zevkli olan hira tatlısı, tüm sırlarıyla burada...

HİRA TATLISI

MALZEMELER

  • 1 yumurta

  • 1 su bardağı irmik

  • Yarım su bardağı yoğurt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 1 su bardağı un

DIŞ KISMI BULAMAK İÇİN

  • 1 su bardağı irmik

ŞERBET YAPIMI İÇİN

  • 2 su bardağı su

  • 2 su bardağı toz şeker

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle orta boy bir tencereyi, şeker ve su ilave ederek ocağa alın.

  • Şeker eridikten sonra kaynama işleminin başlamaması için ocağın altını kapatın ve şerbeti soğumaya bırakın.

  • Malzemelerin hepsini geniş bir kaba boşaltın.

  • Yumuşak ve ele yapışan bir kıvam ortaya çıkarana kadar hamuru yoğurun.

  • Ceviz büyüklüğünde bezeler yapmaya başlayın.

  • Bezelere şekil verirken elinizi yağlayarak yuvarlama işlemini kolaylaştırabilirsiniz.

  • Boş ve geniş bir kaba 1 su bardağı irmik ekleyin.

  • Hazırlanan hamur parçalarının etrafını irmiğe bulamaya başlayın.

  • İrmikle buluşan hamurları, içerisine yağlı kağıt serilen tepsiye güzelce yerleştirin.

  • Önden ısıtılmış 180 derecelik fırında pembeleşene kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

  • Soğuyan şerbeti, fırından yeni çıkan sıcak tatlının üzerine dökün.

  • Tatlıyı, şerbetini tamamen çekmesi için bir kenarda bekletin.

  • Hira tatlısını ister dondurma veya kaymak ile ister üzerine fındık, ceviz, Antep fıstığı ya da Hindistan cevizi serperek servise hazır hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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