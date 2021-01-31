TOKİ son iki yılda 88 bini aşkın aileyi ev sahibi yaptı

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından son iki yılda yapımı tamamlanan konutlarla 88 bin 98 aile ev sahibi oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TOKİ, piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları uzun vadeli düşük taksitlerle ev sahibi yapmaya devam ediyor.

İdare tarafından 2019 ve 2020'de yapımı tamamlanan, yatay mimariyle üretilen, mahalle kültürünü yaşatan ve vatandaşları tabiatla buluşturan 88 bin 98 konut hak sahiplerine teslim edildi.

En çok konutun teslim edildiği bölge İç Anadolu oldu.

Ankara'da 1471, Kayseri'de 3 bin 583, Konya'da 3 bin 425, Niğde'de 3 bin 364, Sivas'ta 1222, Yozgat'ta 645, Aksaray'da 807, Çankırı'da 747, Nevşehir'de 645, Karaman'da 515, Eskişehir'de 484, Kırşehir'de 492 ve Kırıkkale'de 391 konut olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'ndeki diğer illerle birlikte toplam 31 bin 31 konutun yapımı tamamlandı.

- Güneydoğu yeniden inşa edildi

Ülkenin dört bir yanında yerel unsurları barındıran tarihi kültüre uygun, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, altyapı ve üst yapısıyla, cepheleriyle mevcut kent dokusuyla bütünleşen projeler gerçekleştiren TOKİ, Güneydoğu Anadolu'da 2019-2020 yıllarında inşa ettiği 21 bin 282 konutu hak sahiplerine teslim etti.