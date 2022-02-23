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TOKİ, yurt dışında yaşayan vatandaşları İstanbul'da ev sahibi yapacak

23.02.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhalesi kısa sürede yapılması planlanan yeni proje kapsamında, 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konut inşa edilecek

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'da 420 konutluk projeyi hayata geçirecek.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, yıllardır dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ, inşa ettiği 1 milyon 100 bin konutla 5 milyondan fazla vatandaşın sıcak yuvasının mimarı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız." talimatları doğrultusunda, yeni projeler üretmeye kararlılıkla devam eden TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.

Proje kapsamında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konut inşa edilecek.

Yatay mimarinin hayata geçirileceği Sancaktepe Projesi, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlara sahip bir yaşam alanı olacak.

Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konutun ihalesi kısa sürede yapılacak.

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