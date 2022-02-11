TOKİ'den "Eskişehir Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi" açıklaması:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığınca Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'nin plan yapımı aşamasında, TOKİ'den görüş alınmadığı, planların hem İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan üst ölçekli planlara aykırılık teşkil ettiği bildirildi.

TOKİ'den Eskişehir'de bazı basın organlarında çıkan "Eskişehir Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap Projesiyle ilgili belediye meclisi kararına TOKİ'nin itiraz etmesi"ne yönelik haberlerle ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'nde imar planı yapımı ve onaylama yetkisinin TOKİ ile Odunpazarı Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Odunpazarı Belediyesine "İdarenin uygun görüşünün alınması" koşuluyla verildiği belirtildi.

Odunpazarı Belediyesine verilen yetki kapsamında, belediye tarafından hazırlanarak 7 Aralık 2018'de onaylanan imar planlarına yönelik, yoğunluk artırıcı yapılaşma kararları getirildiği ve sosyal donatı ayrılmadığı gerekçesi ile TOKİ'ye itiraz edildiği, itirazların reddedilmesi akabinde açılan dava sonucunda Eskişehir 2. İdare Mahkemesince "planların, üst ölçekli plan kararlarına uymadığı, konut alanlarına getirilen yapılaşma haklarının çevre yapılaşma haklarından fazla olduğu, donatı ayrılmadığı" gibi gerekçelerle planların iptal edildiği hatırlatıldı.

Odunpazarı Belediyesince söz konusu alanda, idarenin görüşü alınmadan tekrar planın onaylandığı ve bu planlarda da mahkeme kararında belirtilen gerekçelerin göz ardı edildiği, yeterli donatı alanlarının ayrılmadığı ve çevre yapılaşma haklarının dikkate alınmadığı aktarılan açıklamada "Bu nedenle idaremizce bahse konu planların askı süreci içinde yukarıda izah edilen gerekçeler ve mahkeme kararı esas alınarak itirazda bulunulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde, imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması ile ilgili ilkeler belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

İmar planlarının esas amacının sağlıklı bir çevre oluşturmak ve bölgede yaşayacak insanların yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamak olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte hazırlanan planlar üst ölçekli plan kararlarına da aykırılık teşkil edemez. Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından plan yapımı aşamasında İdaremizden görüş alınmadığı gibi, yapılan planlar hem 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine hem de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan üst ölçekli planlara aykırılık teşkil etmektedir. Planlama alanında yaşaması öngörülen nüfus ve yoğunluk neredeyse iki katına çıkarılırken sosyal yaşamın gereklilikleri ve yaşam kalitesinin artırılması için ayrılması gereken yeşil alan, eğitim alanları, sosyal kültürel alanlar ve benzeri ayrılmamıştır. Hiçbir kentsel altyapı ve sosyal donatı alanı iyileştirmesi yapılmadan sadece konut alanlarında yoğunluk artırılarak plan yapmak, planın planlama kriterlerine uygun olmadığı rant amaçlı yapıldığının açık göstergesidir.

İdaremiz yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan hiçbir uygulamanın karşısında olamaz. Yegane amacı dar gelirli vatandaşlarımızın yatay mimari kapsamında konut sahibi olmasını sağlamak ve vatandaşımızın yanlış planlama gereği mağduriyet yaşamasını engellemek olan idaremiz, sağlıksız çevreler oluşturacak rant odaklı planlama anlayışının yanında olmayacaktır. Kaldı ki bu itirazları değerlendirmeye alıp almama ve plan onay yetkisi belediye uhdesindedir."

