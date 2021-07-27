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Tokyo 2020'de 27 Temmuz Salı Türk sporcuların programı

27.07.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020 27 Temmuz Salı programında yine Türk sporcularımız birbirinden çekişmeli mücadelelere çıkacak.

Tokyo 2020'de 27 Temmuz Salı Türk sporcuların programı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcularımız 27 Temmuz Salı gününde badminton, boks, judo, okçuluk, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında mücadele edecek.

Boksta dünya şampiyonu milli sporcu Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda Polonyalı Karolina Koszewska ile son 16 tur mücadelesine çıkacak. Karşılaşma TSİ 07.54'te başlayacak.

Okçulukta bireysel müsabakalarda Yasemin Ecem Anagöz, son 32 turunda Kanadalı Stephanie Barrett2i mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Milli okçumuz saat 07:20'de Çinli rakibi Wang Xiaolei'yle karşılaşacak.

Halterde 64 kiloda Nuray Levent A Grubu'nda madalya mücadelesi verecek. Finaller, TSİ 13.50'de başlayacak.

Yelkende laser radial kategorisinde Ecem Güzel, 5 ve 6. yarışlarla devam edecek. Milli sporcu, ikinci yarış gününün ardından 4 yarış sonucunda 44 sporcu arasında 12. sırada yer alıyor. Finn kategorisinde ise Alican Kaynar, ilk yarışına çıkacak. Ecem'in yarışı TSİ 06.05'da, Alican'ın yarışı ise 07.05'de start alacak.

Yüzmede ise 800 metre serbestte Yiğit Arslan, 200 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir, 200 metre kelebekte ise Defne Taçyıldız elemelerde mücadele edecek.

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Tokyo
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