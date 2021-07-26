Tokyo 2020'de ikinci tur tenis maçları tamamlandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde tenise ikinci tur maçlarıyla devam edildi.

Ariake Tennis Centre'da teklerde oynanan maçlarda kadınlarda Japon Naomi Osaka, Belaruslu Aryna Sabalenka, İspanyol Garbine Muguruza, Çek Karolina Pliskova, İsviçreli Belinda Bencic, erkeklerde Sırp Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev, Rus Danill Medvedev gibi favori isimler korta çıktı.

Kadınlarda dünya 2 numarası Osaka, İsviçreli Victorija Golubic'i, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

Dünya 9 numarası Muguruza, Çinli Qiang Wang karşısında 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0'lık galibiyet aldı.

WTA sıralamasında 12. basamakta yer alan Bencic, Japon Misaki Doi'yi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek elemeyi başardı.

Dünya 7 numarası Pliskova da İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-3, 6-7 ve 6-1'Lik setlerle 2-1 yendi.

WTA 3 numarası Sabalenka ise Donna Vekic'e 4-6, 6-3 ve 6-7'lik üç set sonunda 2-1 yenilerek elendi.

TEK ERKEKLERDE FAVORİLER KAZANDI

Erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic, Alman Jan-Lennard Struff karşısında 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0'lık rahat bir galibiyet alarak adını üst tura yazdırdı.

Dünya 2 numarası Rus tenisçi Medvedev, Hint Sumit Nagal'ı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Dünya 5 numarası Zverev de Kolombiyalı Daniel Elahi Galan'ı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üst tura çıktı.

