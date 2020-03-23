Tokyo 2020 için geri sayım başladı

IOC yönetim kurulu, sporcu ve Olimpiyat Komiteleri'nin baskıları sonrasında bir kez daha toplandı ve Tokyo 2020'yi görüştü. Buna göre, Tokyo 2020'nin ertelenmesi konusunda nihai karar, 4 hafta içinde verilecek. Bunun yanında, oyunların iptali gündemde olmayacak.
İngiliz Olimpiyat Birliği başkanı Sir Hugh Robertson, "IOC yönetim kurulunun Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının ertelenmesi ile ilgili seçenekleri gözden geçirme kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
IOC başkanı Thomas Bach ise Cuma günü yaptığı açıklamada, oyunlar için "farklı senaryoların" ilk kez değerlendirildiğini söylemişti.
İngiltere Atletizm başkanı Nic Coward, Olimpiyatların ertelenmesi gerektiğini söylerken, Brezilya, Norveç ve Slovenya Olimpiyat komiteleri de komiteyi harekete geçmeye ve oyunları gelecek yıl düzenlemeye davet etmişti.
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