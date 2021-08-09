Tokyo 2020: Olimpiyat Oyunlarından objektiflere yansıyan etkileyici fotoğraflar

Tokyo Olimpiyat Oyunlar\u0131ndan \u00e7ekilen \u00e7arp\u0131c\u0131 foto\u011fraflardan baz\u0131lar\u0131n\u0131 derledik:\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nTokyo 2020 madalya yar\u0131\u015f\u0131: Olimpiyat oyunlar\u0131nda hangi \u00fclkenin ka\u00e7 madalyas\u0131 var? \n\n \n \n\nTokyo 2020: Busenaz S\u00fcrmeneli boksta Olimpiyat \u015fampiyonu oldu, T\u00fcrkiye 2. alt\u0131n madalyay\u0131 kazand\u0131\n\n \n \n\nTokyo 2020: Eray \u015eamdan karatede g\u00fcm\u00fc\u015f madalya kazand\u0131 \n\n \nT\u00fcm foto\u011fraflar\u0131n telif haklar\u0131 Getty Images'e aittir.
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