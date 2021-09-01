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Tokyo 2020: Olimpiyat Oyunlarından objektiflere yansıyan etkileyici fotoğraflar

01.09.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda çekilmiş çarpıcı fotoğrafları derledik.

Tokyo 2020: Olimpiyat Oyunlarından objektiflere yansıyan etkileyici fotoğraflar

Tokyo Olimpiyat Oyunlarından çekilen çarpıcı fotoğraflardan bazılarını derledik:

26 Temmuz: Dördüncü kez Olimpiyatlara katılan Büyük Britanyalı Tom Daley, Tokyo'da Matty Lee ile birlikte yarıştığı 10 metre kule atlama finallerinde ilk altın madalyasını kazandı.

7 Ağustos: Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının 15. gününde artistik yüzmede yarışan Çin takımı.

27 Temmuz: Brezilyalı sörfçü Italo Ferreira, Avustralyalı Owen Wright ile karşılaştığı yarı final müsabakasında dalga üzerindeyken.

7 Ağustos: Boksta kadınlar 51 kilo finalinde Bulgar Stoyka Zhelyazkova'ya yenilen Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya aldı. Çakıroğlu, Türk boks tarihinde olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın sporcu unvanını elde etti.

2 Ağustos: Katarlı Mutaz Essa Barshim ve İtalyan Gianmarco Tamberi, erkekler yüksek atlamada altın madalyayı paylaştı.

4 Ağustos: Güney Afrika adına yarışan Erin Sterkenburg ile Güney Kore adına yarışan Chaehyun Seo, Tokyo 2020'nin 12. gününde tırmanış elemelerinde karşı karşıya geldi.

30 Temmuz: Büyük Britanya BMX takımından Kye Whyte, finalde altın madalya kazanan takım arkadaşı Bethany Shriever'ı böyle taşıdı.

6 Ağustos: Tokyo 2020'nin 14. gününde cirit atma finalinde mücadele eden Eda Tuğsuz, olimpiyat dördüncüsü oldu.

31 Temmuz: Büyük Britanya takımından James Guy, Adam Peaty ve Kathleen Dawson, 4x100m karışık bayrak yarışı finalinde altın madalyalarını kutladı.

4 Ağustos: Japon Koki Saito, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının 12. gününde binicilik bireysel atlama finalinde Chilensky isimli atla yarıştı.

3 Ağustos: Norveçli Karsten Warholm erkekler 400 metre engelli yarışında yeni bir dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

7 Ağustos: İsrailli Linoy Ashram, oyunların 15. gününde kadınlar ritmik cimnastik bireysel tüm branşlar finallerinde yarıştı. Ashram altın madalya elde etti.

4 Ağustos: Kaykay finalinde bronz madalya elde eden Büyük Britanyalı Sky Brown, ülkenin madalya kazanan en genç olimpiyat sporcusu oldu.

4 Ağustos: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları voleybol çeyrek final karşılaşmasında Güney Kore'ye 3-2 yenilen Türkiye takımının yaşadığı üzüntü.

30 Temmuz: Kolombiyalı Caterine Ibarguen, Tokyo 2020'nin 7. gününde kadınlar üç adım atlama elemelerinde yarıştı. Ibarguen finallerde 10. sırada yer alabildi.

3 Ağustos: Kadınlar denge aleti finalinde altın madalya kazanan ABD'li Simone Biles (solda), başarısını antrenörü Cecile Landi ile kutladı.

25 Temmuz: Polonyalı boksör Damian Durkacz, erkekler hafif sıklet maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Gabil Mamedov'u böyle yere serdi.

26 Temmuz: ABD'li Kevin McDowell, erkekler bireysel triatlon yarışmasına başlamak için suya böyle atladı.

6 Ağustos: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden güreşçi Evin Demirhan, son 16 turunda ABD'li Sarah Ann Hildebrant ile karşılaştı.

22 Temmuz: Artistik cimnastikte Japonya'yı temsil eden Hitomi Hatakeda'nın müsabakalar öncesinde yaptığı antrenman kameralara böyle yansıdı.

26 Temmuz: Erkekler dağ bisikleti yarışında Büyük Britanya takımından Thomas Pidcock, İsviçreli Mathias Flueckiger'in önündeyken.

30 Temmuz: Güney Afrikalı Julia Vincent, yedinci gün kadınlar 3 metre tramplen atlamada eleme turunda yarıştı.

26 Temmuz: Arjantinli Eugenia Trinchinetti ve İspanyol Julia Pons'un kadınlar çim hokeyi grup maçındaki mücadelesi.

Tüm fotoğrafların telif hakları Getty Images'e aittir.

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