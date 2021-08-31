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Tokyo 2020: Türkiye olimpiyatlarda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya daha aldı, madalya sayısı 13'e yükseldi

31.08.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bugün 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak madalya sayısını 13'e yükseltti. Daha önce 1948'de Londra'daki Olimpiyat Oyunları'nda 12 madalya alan Türkiye, Tokyo'da bu rekoru tazelemiş oldu.

Tokyo 2020: Türkiye olimpiyatlarda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya daha aldı, madalya sayısı 13'e yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bugün 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye'nin madalya sayısı 13'e yükseldi.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kiloda Çinli rakibi Gu Hong'u yenerek Olimpiyat Şampiyonu oldu ve Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ikinci altın madalyayı kazandırdı.

Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırmıştı.

Buse Naz Çakıroğlu kadınlar boksta 51 kiloda gümüş madalya aldı

51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu ise finalde Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya yenilince olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

Uğur Aktaş'tan bronz madalya

Günün üçüncü madalyası milli karateci Uğur Aktaş'tan geldi.

Aktaş, kumite +75 kg yarı finalinde İran'dan Sajad Ganjzadeh'e mağlup olarak bronz madalya kazandı.

Daha önce 1948'de Londra'daki Olimpiyat Oyunları'nda 12 madalya (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) alan Türkiye, Tokyo'da bu rekoru tazelemiş oldu.

Güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda yarışan Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'a üstünlük kurarak bronz madalya elde etti

Türkiye dün de 3 bronz madalya almıştı.

Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde ilk bronz madalya, güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül'den geldi.

Taha Akgül, Moğolistan'dan Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek olimpiyat üçüncüsü oldu.

Akgül daha önce olimpiyatlarda Londra 2012'de 7. olmuş, Rio 2016'da ise altın madalya kazanmıştı.

Erkekler katada milli sporcu Sofuoğlu, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu

Erkekler katada Ali Sofuoğlu da Güney Kore'den Heejun Park karşısında hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Sofuoğlu'nun madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

Kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden milli karateci Merve Çoban, bronz madalya kazandı

Merve Çoban da bronz madalya kazandı

Kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban da yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'e 2-0 yenilerek final şansını kaybetti ve bronz madalyanın sahini oldu.

Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya aldı.

Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.

Karatede erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Eray Şamdan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip bronz madalya kazanan diğer sporcular ise tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte de Ferhat Arıcan oldu.

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