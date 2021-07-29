SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Tokyo'da 6. günün milli raporu

Tokyo'da 6. günün milli raporu

29.07.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde Türk sporcular 6 branşta mücadele etti.

Tokyo'da 6. günün milli raporu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde 6 branşta Türk sporcular sahne aldı.

VOLEYBOL'DA KAYBETTİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı B Grubu üçüncü maçında dünya 1 numarası ABD karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2'ye getirmesine rağmen sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Milli takım gruptaki 2. yenilgisini aldı.

BOKSTA ÇEYREK FİNALDEYİZ

Kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo son 16 turunda Özbek Tursunoy Rakhimova'u 3-2 yendi. Buse'nin çeyrek finaldeki rakibi rakibi Tayland'dan Jutamas Jitpong oldu. Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final karşılaşması 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te oynanacak.

METE GAZOZ SÜRPRİZE YER VERMEDİ

Okçulukta Mete Gazoz klasik yayda ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0'lık net bir skorla mağlup etti. İkinci turda takımlarda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi. Mete rakibini 7-2 yendi ve son 16'ya kaldı. Mete Gazoz, son 16 turunda 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.22'de Avustralyalı Taylor Worth ile karşılaşacak.

YELKENDE İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK

Yelkende 470 kategorisinde Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 19'uncu, aynı sınıfta yarışan Deniz ve Ateş Çınar ise 8'inci sırada tamamladı.

RÜZGAR SÖRFÜ İYİ GİTMEDİ

Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz yarışlarını tamamladı. Milli sporculardan Dilara 24'üncü, Onur Cavit ise 20'inci olarak oyunları tamamladı.

İŞTE DİĞER SONUÇLAR

Finn sınıfında güne lider başlayan Alican Kaynar da 5 ve 6. yarışlarına çıktı. Alican günü genel sıralamada 6. tamamladı. Laser radial sınıfında Ecem Güzel ise 7. ve. 8. yarışlarını bitirdi. Ecem 19. sırada bulunuyor.

Kürekte erkekler tek çifte (M1x) çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybeden Onat Kazaklı ise sıralamasını belirlemek için yarıştı. Onat Kazaklı, bugünkü yarışta 7.32.19'luk derecesiyle 6. sırada yer alarak D finaline kaldı. Milli sporcu, yarın olimpiyat sıralamasının belli olacağı D finalinde kürek çekecek.

Yüzmede 800 metre serbestte Merve Tuncel ve Deniz Ertan, 100 metre kelebekte ise Ümit Can Güreş elemeleri geçemedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henry Onyekuru, Olympiakos yolundaHenry Onyekuru, Olympiakos yolunda
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Filenin Sultanları 1 numaraya karşıFilenin Sultanları 1 numaraya karşı
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Mücadeleniz yeter Filenin Sultanları!

Mücadeleniz yeter Filenin Sultanları!

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

F.Bahçe Süper Lig'İn yıldızının peşinde

F.Bahçe Süper Lig'İn yıldızının peşinde

Mesut Özil'den orman yangıları ile ilgili açıklama

Mesut Özil'den orman yangıları ile ilgili açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.