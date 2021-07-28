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Tokyo'da futbol grup maçları tamamlandı

28.07.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbolda grup maçları tamamlandı.

Tokyo'da futbol grup maçları tamamlandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkeklerde futbol mücadelesinde grup maçları tamamlandı.

Futbolda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Fransa-Japonya: 0-4

Güney Afrika-Meksika: 0-3

B Grubu

Romanya-Yeni Zelanda: 0-0

Güney Kore-Honduras: 6-0

C Grubu

Avustralya-Mısır: 0-2

İspanya-Arjantin: 1-1

D Grubu

Almanya-Fildişi Sahili: 1-1

Suudi Arabistan-Brezilya: 1-3

Grup maçlarının ardından İspanya, Fildişi Sahili, Japonya, Yeni Zelanda, Brezilya, Mısır, Güney Kore ve Meksika çeyrek finale yükseldi.

C Grubu'nda yer alan Mısır, Londra 2012'den sonra ilk kez çeyrek finale çıkmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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