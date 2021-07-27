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Tokyo'da teniste sürpriz yok

27.07.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında tek erkeklerde ikinci tur, tek kadınlarda üçüncü tur, erkekler ve kadınlar çiftler kategorisinde ise ikinci tur maçları oynandı.

Tokyo'da teniste sürpriz yok

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde teniste tek erkeklerde ikinci tur, tek kadınlarda üçüncü tur, erkekler ve kadınlar çiftler kategorisinde ise ikinci tur maçları yapıldı.

Başkent Tokyo'daki Ariake Tenis Park'ta yapılan müsabakalar sonucunda alınan sonuçlar şöyle:

Tek erkekler

Frances Tiafoe (ABD)-Stefanos Tsitsipas (Yunanistan): 0-2

Marcos Giron (ABD)- Kei Nishikori (Japonya): 1-2

Diego Schwartzman (Arjantin)-Tomas Machac (Çekya): 2-0

Tek kadınlar

Marketa Vondrousova (Çekya)-Naomi Osaka (Japonya): 2-0

Maria Sakkari (Yunanistan)-Elina Svitolina (Ukrayna): 1-2

Donna Vekic (Hırvatistan)-Elena Rybakina (Kazakistan): 0-2

Belinda Bencic (İsviçre)-Barbora Krejcikova (Çekya): 2-1

Karolina Pliskova (Çekya)-Camila Giorgi (İtalya): 2-0

Alison van Uytvanck (Belçika)-Gabrine Muguruza (İspanya): 0-2

Çift erkekler

Jeremy Chardy/Gael Monfils (Fransa) - Jan-Lennard Struff/Alaxander Zverev (Almanya): 0-2

Rajeev Ram/Frances Tiafoe (ABD) - Marin Cilic/Ivan Dodig (Hırvatistan): 0-2

Kevin Krawietz/Tim Puetz (Almanya) - Andy Murray/Joe Salisbury (Büyük Britanya): 0-2

Çift kadınlar

Gabrine Muguruza/Carla Suarez Navarro (İspanya) - Belinda Bencic/Viktorija Golubic (İsviçre: 0-2

Laura Pigossi/Luisa Stefani (Brezilya) - Karolina Pliskova/Marketa Vondrousova (Çekya): 2-1

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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