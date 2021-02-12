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Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoshiro Mori istifa etti

12.02.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoshiro Mori istifa etti

Kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori istifa etti.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, Japonya'da dev organizasyondan istifa haberi geldi.

Kadınları hedef alan cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, yerel ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkilerin ardından istifasını açıkladı.

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TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Japonya'da 2000-2001 yıllarında Başbakanlık görevini üstlenen 83 yaşındaki Mori, geçtiğimiz hafta düzenlenen Japonya Olimpiyat Komitesi'nin (JOC) çevrimiçi toplantısında kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü savunarak eleştiri oklarının hedefi olmuştu

JOC Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine ithafen Mori, "Birileri 'Kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Mori'nin "Kadınların kuvvetli bir rekabet hissi var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor" sözleri 'cinsiyetçilik' tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Tepkilere neden olan ifadelerinin ardından yanlış anlaşıldığını belirten Mori özür dilemiş, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise Mori'nin ifadelerinin tamamıyla uygunsuz olduğunu belirtmişti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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