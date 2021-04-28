Tokyo Olimpiyatları'nda ülke içi seyircileriyle ilgili karar haziran ayında verilecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, olimpiyatları güvenli bir şekilde düzenlemek için hazırlanan yönetmeliğin güncellendiği belirtildi.

Komite yayınladığı kılavuzda, sporcuların her gün Covid-19 testi yaptırması gerektiğini belirtirken, bütün sporcuların Samsung marka akıllı telefon kullanmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Tokyo Olimpiyatları'nda daha önce nisan ayında alınacağı belirtilen ülke içi seyircilerin durumuna yönelik karar ise haziranda verilecek.

IOC, geçen ay olimpiyatlara Japonya dışından seyirci kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Japon basınında yer alan haberlerde, yetkililerin, oyunlara hiç seyirci kabul etmemek ile yüzde 50'si kapasite oranında seyirciye izin vermek dahil birkaç opsiyon üzerinde çalıştığı ifade edilmişti.

2020 yılında yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerine ertelenmişti.

